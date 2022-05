Rusia continuă asaltul asupra combinatului Azovstal, cu tancuri şi artilerie VIDEO

Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean al Apărării, Oleksandr Motuzyanyk, a declarat luni, 9 mai, că forţele ruseşti continuă ofensiva asupra uzinei Azovstal din Mariupol, folosind tancuri şi artilerie, potrivit CNN.

”Nu putem exclude noi bombardamente, bombardiere cu rază lungă de acţiune Tu22M3”, a declarat oficialul ucrainean în cadrul unui briefing.

#Ukrainian media report that the #Azovstal plant is again under the enemy attack. pic.twitter.com/pF5NlMczRp