Ucrainenii, la un pas să piardă un oraș-fortăreață. Rușii au mai încercat de două ori să-l cucerească FOTO/VIDEO

Rușii au lansat un atac asupra orașului Vuhledar din estul Ucrainei, pe care au mai încercat să îl cucerească de două ori de la începutul războiului, relatează bloggerii militari pro-ruși și mass-media de stat ruse, potrivit Reuters.

„Unitățile rusești au intrat în Vuhledar, asaltul asupra orașului a început”, a scris Iuri Podoliaka, un blogger pro-rus de origine ucraineană.

Presa rusă de stat a relatat că orașul de pe dealul din regiunea Donețk, considerat o fortăreață în urma rezistenței sale îndelungate la ofensiva rusă, a fost atacat de forțele ruse de pe două flancuri, luptele fiind în desfășurare în partea de est.

⚡️This is what 🇺🇦Vuhledar looked like this morning. The Russians are destroying the city pic.twitter.com/SGAXeKnqpC

Videoclipuri neautentificate postate pe rețelele de socializare arată un oraș supus unui bombardament intens de artilerie. Grupul ucrainean de monitorizare DeepState susținea luni că trupele Moscovei aproape au încercuite orașul Vuhledar, potrivit The Moscow Times.

”Situația este dificilă”, a declarat analistul militar ucrainean Ivan Stupak, adăugând că orașul ”ar putea cădea în câteva zile”, având în vedere ritmul cu care trupele ruse avansează.

Updated map showing Russian advances on the flanks of Vuhledar, around Ukrainsk, and in New York and Toretsk. The situation in Vuhledar continues to deteriorate. https://t.co/VhSJQxhgtw https://t.co/e9DaSslWGo https://t.co/jfp4LhSPdr pic.twitter.com/h9zJYd3hkV

Hărțile publicate luni de DeepState arată că trupele inamice ar putea bloca singura intrare rămasă la nord de oraș.

🚨 #Russian army has entered #Vuhledar.

The imminent fall of #Ugledar #vuhledar improves the #strategic position of the #Russian army in the #Donbas

It allows both #defense in depth & #offensive options threatening the entire SW of #Donetsk Oblast along with #Pokrovsk 's… pic.twitter.com/Wgig09uUSI