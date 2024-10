Ucraina acuză Rusia că i-a atacat infrastructura critică cu 19 drone în cursul nopţii. Incendiul de la depozitul de combustibil rusesc din Ural a fost stins FOTO/VIDEO

Forţele ucrainene şi ruse şi-au continuat atacurile reciproce cu drone în cursul nopţii care au vizat cu precădere infrastructura şi depozite de petrol, dar au lovit şi obiective civile şi au făcut victime, relatează Reuters.

Forţele aeriene ucrainene au declarat vineri, 4 octombrie, că peste noapte Rusia a atacat infrastructura critică din ţară cu 19 drone. Apărarea aeriană ucraineană a doborât nouă drone, alte şapte fiind probabil afectate de bruiajul electronic, a precizat aceasta într-o declaraţie, fără a spune ce s-a întâmplat cu celelalte trei.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că un bloc de locuinţe a fost avariat în capitală, dar nu a raportat nicio victimă. Incendiul a fost stins cu promptitudine acolo, a adăugat el.

Atacul a avariat, de asemenea, o clădire administrativă comercială din regiunea centrală Kirovohrad, provocând răni uşoare unuia dintre angajaţi, a declarat guvernatorul Andrii Raikovici.

Forţele ruse au lovit, de asemenea, infrastructura critică, instalaţiile de utilităţi şi 35 de reşedinţe private în ultima zi în sudul regiunii Herson, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin. Diversele atacuri de acolo au ucis o persoană şi au rănit alte patru, a spus el.

În Rusia, pompierii au stins vineri un incendiu uriaş la un depozit de combustibil din munţii Ural, dar o serie de atacuri ale dronelor au fost raportate în zone apropiate de graniţa cu Ucraina, dintre care una a declanşat şi un mic incendiu la un depozit de combustibil.

Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă a declarat că încă investighează cauza incendiului din regiunea Perm, care se află în munţii Ural, la 1.500 km de zona de luptă ucraineană.

Ukrainian drones may have attacked the Borisoglebsk military airfield in Voronezh Region during the night

The strikes reportedly targeted the parking lots of SU-35 and SU-34 aircraft, warehouses with KABs, as well as places where aviation fuel was stored. pic.twitter.com/LR6RLZzBzZ