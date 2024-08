Ucraina a atacat Rusia masiv cu drone kamikaze și rachete, în noaptea de marți spre miercuri, 13 spre 14 august, în timp ce Zelenski a promis să meargă „și mai adânc“ în Rusia.

Aproximativ 117 drone au vizat cel puțin nouă regiuni din Rusia, lovind, de asemenea, două aerodromuri rusești importante.

Ucraienii au atacat baza militară Savasleika din Nijni Novgorod, care adăpostește rachete letale hipersonice Kinjal și avioane MiG-31K folosite pentru bombardarea Ucrainei.

Locals counted at least 10 explosions. MiG-31K fighter-interceptors are stationed at the airfield. pic.twitter.com/exb2PuDOIV

O dronă de tip avion a fost văzută pe cer înaintea atacului, fiind raportate în total zece ”sosiri”.

O înregistrare video a canalului de Telegram ASTRA sugerează că a fost o lovitură directă.

Imaginile au arătat, de asemenea, explozii puternice și incendii în jurul bazei aeriene Borisoglebsk din regiunea Voronej, care găzduiește Regimentul 160 de aviație de vânătoare.

Orașul Kursk - capitala regiunii în care trupele ucrainene duce o contraofensivă - a fost vizat de rachete despre care Moscova a declarat că au fost doborâte.

Kievul pretinde acum că controlează 74 de așezări din regiune și mai mult teritoriu decât a câștigat Rusia în Ucraina în timpul ofensivei sale din 2024.

Aceasta reprezintă o umilință uriașă pentru dictatorul de la Kremlin, iar președintele Joe Biden a declarat: „Se creează o adevărată dilemă pentru Putin“.

Guvernatorul Aleksei Smirnov a recunoscut miercuri, 14 august că „apărarea antiaeriană rusă respinge atacurile forțelor armate ucrainene“.

Acest lucru vine în timp ce un canal militar rus a spus că forțele ucrainene de la sol încă mai încearcă să ajungă la centrala atomică strategică Kursk.

„În zona de graniță a regiunii Kursk, trupele ucrainene își continuă încercările de a avansa spre nord, spre Kurciatov”, informează bloggerul militar rus Rybar.

Regiunea de graniță învecinată Belgorod a fost vizată și ea peste noapte, iar guvernatorul Viacelsav Gladkov a impus stare de urgență pe teritoriul său, care este, de asemenea, văzut ca fiind vulnerabil la incursiunile ucrainene.

„Situația din regiunea Belgorod continuă să fie extrem de dificilă și tensionată”, a spus el.

Apărarea antiaeriană rusă a fost activă pentru doborârea a zeci de drone.

Ministerul rus al Apărării spune că a doborât patru rachete tactice Tocika-U și 117 drone kamikaze peste mai multe regiuni rusești.

⚡️At night, there was also an attack in the vicinity of the Baltimore airfield (🇷🇺Voronezh region). Russian Su-34 fighter bombers are based there. pic.twitter.com/qY2TCpzoUu