Armata rusă a lansat un atac aerian masiv asupra Kievului. Oamenii s-au refugiat la metrou FOTO/VIDEO

Sunetul exploziilor a răsunat în centrul Kievului luni dimineaţă, 26 august, în timpul orei de vârf, în timp ce armata ucraineană a avertizat cu privire la un atac masiv cu rachete şi drone ruseşti, după valuri de atacuri cu drone în primele ore ale zilei, relatează Reuters.

Forţele aeriene au declarat că Rusia are 11 bombardiere strategice TU-95 în aer şi au confirmat lansarea unui număr de rachete.

🔴 Explosions were reported early today in Ukraine's Kiev, Lviv, Zhytomyr, Rivne, Odessa, Vinnitsa, Kirovohrad, Kryvyi Rih, Kharkiv and Kremenchuk regions following Russia's intense attacks.

Kinzhal, Kalibr and Shahed UAVs are flying to their targets.

