Ucraina a lovit în cursul nopții de joi, 6 februarie, aerodromul Primorsko-Aktarsk din regiunea rusă Krasnodar Krai de unde trupele lui Putin lansează atacurile cu drone „Shaheed” spre Ucraina.

„Unități ale Forțelor Sistemelor fără pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei, în cooperare cu alte componente ale Forțelor de Apărare au lovit aerodromul Primorsko-Aktarski din Teritoriul Krasnodar al Federației Ruse”, a spus Statul Major General într-un mesaj de dimineață.

Comandamentul a explicat că aerodromul este o bază operațională pentru activele aviatice și este folosit pentru depozitarea, pregătirea și lansarea UAV-urilor Shahed pe teritoriul Ucrainei, precum și pentru deservirea aeronavelor care îndeplinesc sarcini în regiunile Zaporojie și Herson.

The AFU has hit the Primorsko-Akhtarskiy military airfield in the Krasnodar Region of the Russian Federation

The airfield was used for launching "Shaheds" on Ukraine, as well as maintenance of aircraft. Explosions were heard there and a fire broke out. pic.twitter.com/h3A5BPOlPb