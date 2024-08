Ucraina a lovit aerodromul Morozovsk din Rostov și depozite de petrol din Rusia. Pierderi grele pentru forțele lui Putin

Forțele ucrainene au atacat aerodromul Morozovsk din regiunea Rostov din Rusia, lovind cu succes depozitul de muniții unde sunt depozitate bombe cu planare și alte muniții, a confirmat sâmbătă, 3 august, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Informațiile despre distrugerea aeronavelor rusești și a sistemelor de apărare antiaeriană sunt încă în curs de clarificare, a spus Statul Major.

Ucraina a lovit, de asemenea, depozite de petrol din regiunile Belgorod, Rostov și Kursk.

„Operațiunea a fost efectuată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU ) și Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării (GUR ) în cooperare cu Forțele Armate ale Ucrainei.

The General Staff of the Armed Forces of #Ukraine confirms a strike on #Morozovsk airfield in the #Rostov region in #Russia.

