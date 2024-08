Ucrainenii au făcut prăpăd pe alte patru baze aeriene rusești VIDEO/FOTO

Dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune au lovit patru baze aeriene rusești miercuri noapte, 14 august, în cel mai mare atac asupra aerodromurilor de la începutul războiului, a declarat pentru Kyiv Independent o sursă din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

În aceeași zi, Rusia a susținut că a doborât peste 110 drone ucrainene pentru a contracara o lovitură masivă a Kievului. Canalele locale de Telegram au raportat explozii la bazele aeriene din Savasleika, Borisoglebsk și Baltimore din Voronej.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat atacul din 14 august, spunând că avioane de luptă-bombrdier Su-34, avioane de luptă Su-35 și alte avioane erau staționate pe aerodromurile menționate.

⚡️🇺🇦Skhemy showed satellite images of the damage at the airfield "Savasleyka" of the 🇷🇺Russian Federation, after a night UAV attack pic.twitter.com/dSvcWYxOVn

Atacul a vizat depozitele de combustibil și muniția aeriană.

Atacul la scară largă cu drone a fost efectuat de SBU în cooperare cu Forțele Aeriene, Forțele de Operații Speciale, Forțele Sistemelor fără pilot și agenția de informații militare (GUR), a dezvăluit sursa pentru Kyiv Independent.

Scopul a fost acela de a împiedica Rusia să folosească bazele aeriene pentru a lovi pozițiile militare și așezările ucrainene cu bombe KAB. Pagubele sunt în curs de stabilire, a adăugat sursa.

„Așteptăm fotografii din satelit ale avioanelor rusești și ale depozitelor distruse”, a mai spus sursa.

🇷🇺Fresh satellite images of the 🇷🇺Borysoglibsk airfield in the Voronezh region. As a result of a night attack by 🇺🇦Ukrainian UAVs, the technical and operational part and possibly one of the aircraft parking lots were damaged. pic.twitter.com/tCtU4QwBHN