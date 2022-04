Rușii au lansat un atac cu rachete asupra orașului Odesa. Incendiu masiv la periferie

Mai multe rachete au lovit duminică dimineaţa, 3 aprilie, o rafinărie în oraşul ucrainean Odesa, ale cărei depozite de combustibil sunt în flăcări şi deocamdată nu se ştie dacă atacul s-a soldat cu victime. Exploziile (cel puţin şase de diverse intensităţi) s-au resimţit la kilometri distanţă, iar de la complexul lovit se ridicau trei coloane de fum care putea fi văzute din tot oraşul.

Mai mulţi jurnalişti au semnalat o serie de explozii în oraşul Odesa, duminică dimineaţă, şi au precizat că depozite de combustibil sunt în flăcări.

Black smoke billows into the sky above Odessa, after a series of loud explosions were heard this morning about 0600. pic.twitter.com/mQlebD71m0