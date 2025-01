Ucraina lovește Rusia cu peste 200 de drone și rachete balistice. Orașul atacat găzduiește bombardierele nucleare ale Kremlinului VIDEO

Armata ucraineană a lovit regiunile rusești într-un atac major cu drone și rachete în timpul nopții, deteriorând cel puțin două fabrici și forțând închiderea școlilor într-un oraș important din sudul Rusiei, potrivit oficialilor și presei ruse.

Kremlinul a doborât peste 200 de drone ucrainene și 5 rachete balistice ATACMS fabricate în SUA, transmite canalul Telegram Shot, conform Reuters.

„Inamicul a organizat un atac combinat masiv asupra teritoriului regiunilor rusești”, a tranmis bloggerul de război Two Majors.

Alexander Bogomaz, guvernatorul regiunii Briansk din vestul Rusiei, a afirmat că Ucraina a lansat un atac masiv cu rachete, dar nu a precizat ce tipuri de rachete au fost folosite.

Ministerul rus al Apărării, care raportează astfel de atacuri, nu a comentat imediat situația.

Reuters nu a putut confirma imediat informațiile.

În orașul rus Engels, unde se află o bază aeriană care găzduiește bombardierele nucleare ale Rusiei a fost avariată o întreprindere industrială cu ajutorul unei drone, a declarat guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, însă nu a oferit mai multe detalii.

Tot Roman Busargin a mai anunțat că orele în școlile din Saratov și Engels se vor ține online.

De asemenea, restricții de zbor au fost impuse în Kazan, Saratov, Penza, Ulyanovsk și Nizhnekamsk, a anunțat autoritatea rusă de aviație.

Nizhnekamsk, din republica Tatarstan a Rusiei, găzduiește importanta rafinărie Taneco. Shot a transmis că la rafinărie au fost declanșate alarme de atac.

Ukraine bombed the Orgsintez plant in Kazan and an oil depot in Engels, Russia.

Explosions were also heard in the Tambov, Voronezh, Tula, Orel, and Rostov regions.

Russian media claim that up to 200 drones and ATACMS missiles were involved in the attack. ☕ pic.twitter.com/vUcY04LDvv