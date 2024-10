O dronă kamikaze rusă a lovit un bloc de apartamente din Kiev. Sunt victime

O dronă rusă a lovit o clădire rezidențială de 25 de etaje din districtul Solomianski din Kiev, vineri nopate pe 25 octombrie, ucigând o adolescentă și rănind cinci persoane, a informat primarul Vitali Kliciko.

Potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei, atacul a afectat mai multe apartamente de la etajele 17, 18, 19 și 20, iar 100 de persoane au fost evacuate din clădire. La locul atacului au fost trimise echipaje de pompieri. În urma loviturii a izbucnit un incendiu la etajele superioare ale clădirii.

Un incendiu a izbucnit într-unul dintre apartamentele de la etajul 20. Salvatorii au găsit ulterior cadavrul fetei în acest apartament.

O alertă aeriană a sunat în Kiev și în alte câteva regiuni ale Ucrainei în jurul orei 21:00, ora locală, din cauza unui atac în masă cu drone rusești. Atfel de evenimente au loc aproape zilnic în Ucraina de peste o lună.

Pentru al șaisprezecelea atac aerian asupra Kievului din octombrie, rușii au folosit din nou rachete antiaeriene. Au fost lansate din direcțiile de sud și nord-est. Muniția de baraj a intrat în capitala Ucrainei în mai multe valuri. Alerta aeriană în capitală a fost anunțată de trei ori seara și pe timpul nopții și a durat în total 7 ore și jumătate.

