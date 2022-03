Cea mai mare companie de telecomunicații din Ucraina, Ukrtelecom, a fost victima unui atac cibernetic luni seară, 28 martie.

Informația a fost confirmată pentru Forbes de Serviciul ucrainean pentru Comunicații Speciale.

Potrivit NetBlock, o organizație care monitorizează securitatea pe internet, în urma atacului cibernetic a fost afectată infrastructura critică a companiei, astfel că serviciile din întreaga țară au avut probleme.

⚠️ Confirmed: A major internet disruption has been registered across #Ukraine on national provider #Ukrtelecom; real-time network data show connectivity collapsing to 13% of pre-war levels; the provider reports issues assigning new sessions

