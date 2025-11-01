Ucraina, atac major asupra unei conducte-cheie din regiunea Moscovei. „Acţiunile noastre au cauzat daune mult mai mari decât orice sancţiuni” VIDEO

Un atac ucrainean a provocat explozii şi suspendarea operaţiunilor la o conductă rusă de produse petroliere din regiunea Moscovei, a declarat sâmbătă, 1 noiembrie, serviciul de informaţii militare al Ucrainei.

Atacul efectuat vineri, 31 octombrie, a distrus conductele de transport de benzină, motorină şi combustibil pentru aviaţie destinate armatei ruse, a declarat agenţia de informaţii militare HUR pe Telegram.

Serviciul de informaţii militare al Ucrainei (HUR) a declarat că operaţiunea specială din 31 octombrie a vizat conducta din districtul Ramensky al regiunii Moscova. Conducta, care transporta benzină, motorină şi combustibil pentru aviaţie, era o rută de aprovizionare cheie pentru forţele ruse care desfăşurau operaţiuni împotriva Ucrainei.

⚡️BREAKING 🇺🇦 Ukraine's HUR strikes deep in Russia: all three lines of the Koltsevoy oil pipeline explode near Moscow, disabling a key military facility. 400 km of fuel flow~gone. 3M tons of jet fuel, 2.8M diesel, 1.6M gasoline halted. Anti-drone nets? Guards? No match for… pic.twitter.com/2QCJfhJ3FP — War Updates FC (@k_c_shivansh) November 1, 2025

„Sistemele de apărare anti-drone şi gărzile înarmate nu au putut să o oprească”, a declarat HUR într-un comunicat. „Toate cele trei conducte au explodat simultan, făcând întreaga conductă inutilizabilă”.

Conducta „Ring” de 400 de kilometri conecta rafinăriile din Ryazan, Nijni Novgorod şi Moscova, fiind capabilă să transporte până la 3 milioane de tone de combustibil pentru aviaţie, 2,8 milioane de tone de motorină şi 1,6 milioane de tone de benzină în fiecare an.

Locotenentul general Kirilo Budanov, şeful HUR, a declarat că atacul a avut un impact mult mai mare decât orice sancţiuni economice impuse Rusiei.

„Acţiunile noastre directe au cauzat Rusiei daune mult mai mari decât orice sancţiuni aplicate până acum”, a spus Budanov. „Este un adevăr matematic. Atacurile noastre lovesc agresorul acolo unde îl doare cel mai tare”.

Ucraina a utilizat din ce în ce mai mult drone şi rachete cu rază lungă de acţiune pentru a lovi ţinte strategice din Rusia. Vineri noaptea, atacurile au lovit instalaţii din trei regiuni, inclusiv Oriol, unde a fost atacată o centrală termică, lăsând părţi ale oraşului fără electricitate.

În regiunea Vladimir, a izbucnit un incendiu la substaţia Vladimirskaia de 750 kV, o parte crucială a reţelei de energie de înaltă tensiune a Moscovei. Atacul a întrerupt fluxul de energie de la centralele nucleare şi termice către capitala Rusiei.

Potrivit Kyiv Post, au fost raportate explozii şi în apropierea rafinăriei Slavneft-YANOS din Yaroslavl, forţând autorităţile să închidă temporar aeroportul local. Oficialii ucraineni au declarat că aceste atacuri fac parte dintr-un efort coordonat de a degrada logistica militară şi infrastructura energetică a Rusiei.

Zelenski a declarat anterior că atacurile Ucrainei asupra instalaţiilor petroliere ruseşti au redus producţia de rafinare şi combustibil a Moscovei cu aproximativ 20-27%, creând penurie de combustibil şi cozi la benzinării. Mai multe rafinării au fost avariate, forţând Rusia să redistribuie producţia către alte fabrici.

Preşedintele ucrainean a adăugat că majoritatea atacurilor - 90-95% - în interiorul Rusiei utilizează acum arme cu rază lungă de acţiune fabricate în Ucraina, cu sprijin limitat din partea rachetelor britanice Storm Shadow şi franceze SCALP. El a spus că Ucraina va continua să vizeze instalaţiile pentru a slăbi finanţarea războiului Rusiei.

