Ucraina susține că a distrus centrul rus de comunicaţii spaţiale din peninsula Crimeea. Imagini de după atac VIDEO/FOTO

Ministerul Apărării de la Kiev a transmis vineri că Ucraina a distrus într-un atac săptămâna aceasta centrul rus de comunicaţii spaţiale amplasat în peninsula Crimeea ocupată, relatează Reuters.

Anterior, mesaje pe reţelele de socializare au semnalat explozii în apropierea satului Vitino din Crimeea, zona unde este localizat respectivul centru.

De asemenea, publicaţia britanică The Telegraph a relatat despre incendii puternice observate din satelit în urma unui atac cu rachete americane ATACMS asupra centrului de control spaţial al Rusiei din Crimeea.

Ukraine struck the Center for Long-Range Space Communications in Crimea on June 24

