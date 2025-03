Ucraina a atacat iar Rusia cu drone, cât timp armistițiul nu a fost agreat. A izbucnit un incendiu la o instalație energetică FOTO/VIDEO

Un atac cu dronă al Ucrainei a vizat, noaptea trecută instalaţii energetice şi alte obiective din regiunea Astrahan din Rusia, rănind o persoană şi provocând un incendiu, a anunţat luni, 17 martie, guvernatorul regiunii, potrivit Reuters.

Igor Babuşkin susține că situația e sub control.

"Situaţia este sub control", a precizat Igor Babuşkin, guvernatorul regiunii din sudul Rusiei, într-o postare pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

🔥Drones attacked the fuel and energy complex. According to the governor of the Astrakhan region, there was a hit: "after the debris fell, a fire started". Preliminarily, it is about the Astrakhan Gas Processing Plant in the village of Aksaraysky, Astrakhan region 💪🇺🇦❤️❤️❤️ pic.twitter.com/w6bv20AVel — Гакрукс (@Gakruks1) March 17, 2025

Babuşkin nu a precizat care instalaţie a fost afectată de atac. El a spus că persoana rănită a fost spitalizată.

Ucraina și-a intensificat loviturile asupra infrastructurii din Rusia.

Joi, ministerul rus al Apărării a anunţat că armata a interceptat și distrus 77 de drone ucrainene peste noapte. 30 de drone au fost doborâte deasupra regiunii vestice Briansk, la granița cu Ucraina, în timp ce 25 au fost doborâte deasupra Kaluga, a precizat ministerul într-un comunicat citat de AFP.

De asemenea, un alt atac a avut loc vineri, 14 martie, când un incendiu uriaş, care acoperă peste 1.000 de metri pătraţi, a izbucnit la rafinăria Tuapse din regiunea Krasnodar, Rusia.

Ukrainian drones attacked an oil refinery in Tuapse. Fire spreads over 1,000 square meters Overnight on March 13-14,, drones attacked an oil refinery in Tuapse, Krasnodar Krai, causing a fire in one of the gasoline storage tanks. Emergency services are working at the scene.… pic.twitter.com/xDXO7V3f7K — ASTRA (@ASTRA_PRESS) March 14, 2025

Rafinăria Tuapse, cu o capacitate anuală de procesare de 12 milioane de tone, reprezintă un obiectiv strategic pentru aprovizionarea armatei ruse.

Instalația a fost vizată de atacuri și anterior, inclusiv pe 26 februarie.

Tot vineri, Rusia anunța că a doborât 4 drone ucrainene ce au vizat Moscova, potrivit kyivpost.com.

🚨 Drones Strike Moscow Again – Sleepless Night for the Capital 🚨 For the second time this week, drones targeted Moscow and the surrounding region, damaging several buildings across the city. 🔸 A drone hit a high-rise in Dorogomilovo district. 🔸 Another crashed into a… pic.twitter.com/KKBEG4IkPC — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2025

Conform primarului Moscovei, Serghei Sobianin, forțele ruse de apărare aeriană au interceptat patru drone care zburau spre capitală. Epavele de la dronele doborâte au căzut în mai multe locații, provocând incendii și dăunând proprietăților.

