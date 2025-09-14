Ucraina a lovit cu o dronă la 1.800 km de graniță, în interiorul Rusiei. Ținta, un important complex chimic din regiunea Perm Krai VIDEO/FOTO

Autor: Adrian Zia
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 07:28
1918 citiri
Ucraina a lovit cu o dronă la 1.800 km de graniță, în interiorul Rusiei. Ținta, un important complex chimic din regiunea Perm Krai VIDEO/FOTO
Ucraina a lovit cu o dronă la 1.800 km de graniţă, în interiorul Rusiei FOTO X/@KyivIndependent

O dronă ucraineană a lovit fabrica Metafrax Chemicals din regiunea Perm Krai din Rusia, sâmbătă seară, a raportat canalul de știri al opoziției ruse Astra, făcând publice imagini filmate de locuitorii din zonă, informează Kyiv Independent.

Regiunea Perm Krai se află la peste 1.800 de kilometri (1.118 mile) de granița ruso-ucraineană.

În jurul orei locale 21:20, guvernatorul regiunii Perm Krai, Dmitri Mahonin, a raportat că o dronă ucraineană a lovit o întreprindere industrială din orașul Gubaha. El nu a dezvăluit detalii despre identitatea întreprinderii.

Nu au existat victime, iar întreprinderea continuă să funcționeze normal, a afirmat Mahonin.

Astra a identificat ulterior ținta ca fiind fabrica Metafrax Chemicals, un complex important situat în Gubaha.

Kyiv Independent precizează că nu a putut verifica aceste date în mod independent.

În 2023, fabrica Metafrax Chemicals din Gubaha a lansat o nouă unitate de producție de amoniac-uree-melamină (AUM) care, potrivit rapoartelor, a produs 300.000 de tone de amoniac în primele opt luni. Compania a fost sancționată de Marea Britanie și Ucraina.

Ucraina lansează în mod regulat atacuri cu drone de lungă distanță asupra țintelor industriale și militare de pe teritoriul rus. Agenția de informații militare a Ucrainei (HUR) a efectuat un atac cu drone pe 12 septembrie asupra unei importante rafinării de petrol din Republica Başkortostan din Rusia, la 1.500 de kilometri (930 mile) de graniță, potrivit surselor de informații.

Ionuț Moșteanu: „Rusia ne-a provocat. România poate doborî dronele rusești care intră în spațiul nostru aerian”
Ionuț Moșteanu: „Rusia ne-a provocat. România poate doborî dronele rusești care intră în spațiul nostru aerian”
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a făcut noi clarificări privind incidentul cu drona rusească interceptată în spațiul aerian românesc. Ministrul a precizat că normele și procedurile...
Andrei Caramitru, atac violent la fanii lui Putin din România: "Reacționează fără minte, zbiară învârtindu-se în cerc de teamă că se prăbușește șandramaua"
Andrei Caramitru, atac violent la fanii lui Putin din România: "Reacționează fără minte, zbiară învârtindu-se în cerc de teamă că se prăbușește șandramaua"
Economistul Andrei Caramitru a anunțat joi, 11 septembrie, că fanii Rusiei din România au intrat într-o panică fără precedent. "Reacționează fără minte, zbiară învârtindu-se în cerc...
#razboi Ucraina, #drona ucraineana, #Rusia, #fabrica rusia lovita drona, #perm krai , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, dupa "nebunia" din Italia: "Nu poate!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
"Trebuie sa fim pregatiti". Viktor Orban, acuzat ca ar vrea sa anexeze regiunea ucraineana Transcarpatia

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Accident soldat cu cel puțin 15 morți. Un camion de mare tonaj s-a răsturnat, lovind un autoturism și o camionetă VIDEO
  2. Netanyahu, atacat de familiile ostaticilor israelieni care sunt încă reținuți de Hamas. "Este singurul obstacol în calea eliberării lor"
  3. Noul premier francez își începe mandatul cu retragerea unei propuneri controversate. Și totuși este mai puțin popular decât predecesorul său, cel care a propus-o
  4. Ucraina a lovit cu o dronă la 1.800 km de graniță, în interiorul Rusiei. Ținta, un important complex chimic din regiunea Perm Krai VIDEO/FOTO
  5. 14 septembrie, zi importantă pentru creștini: Înălțarea Sfintei Cruci. Tradiții de Ziua Șarpelui
  6. Incendiu violent la o brutărie din Gorj. Intervenția rapidă a pompierilor a oprit extinderea focului la clădirile din vecinătate VIDEO
  7. Marea epurare de la xAI. Elon Musk concediază peste 500 de angajați care au antrenat chatbotul Grok
  8. Rușii traversează râuri, se infiltrează prin conducte de gaze și avansează activ pentru a distruge frontul ucrainean din nordul regiunii Donețk
  9. Putin laudă Moscova: „Războiul comun, just și drept”. Vrea viziuni suverane și promovarea tradițiilor și valorilor rusești
  10. Un „monstru” marin cu tentacule de 30 de metri: Meduza cu coamă de leu uimește lumea științifică