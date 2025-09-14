Ucraina a lovit cu o dronă la 1.800 km de graniță, în interiorul Rusiei. Ținta, un important complex chimic din regiunea Perm Krai VIDEO/FOTO

Ucraina a lovit cu o dronă la 1.800 km de graniţă, în interiorul Rusiei FOTO X/@KyivIndependent

O dronă ucraineană a lovit fabrica Metafrax Chemicals din regiunea Perm Krai din Rusia, sâmbătă seară, a raportat canalul de știri al opoziției ruse Astra, făcând publice imagini filmate de locuitorii din zonă, informează Kyiv Independent.

Regiunea Perm Krai se află la peste 1.800 de kilometri (1.118 mile) de granița ruso-ucraineană.

În jurul orei locale 21:20, guvernatorul regiunii Perm Krai, Dmitri Mahonin, a raportat că o dronă ucraineană a lovit o întreprindere industrială din orașul Gubaha. El nu a dezvăluit detalii despre identitatea întreprinderii.

Nu au existat victime, iar întreprinderea continuă să funcționeze normal, a afirmat Mahonin.

Astra a identificat ulterior ținta ca fiind fabrica Metafrax Chemicals, un complex important situat în Gubaha.

🔥 UAVs attacked the plant of one of the largest methanol producers in the Russian Federation – JSC Metafrax Chemicals in the city of Gubakha, Perm Krai. The distance from the Ukrainian border to Perm is about 2,400 km. Coordinates: 58.8872911, 57.5719465@grok What is the… pic.twitter.com/P9cnnQYuru — ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇸🇪🇩🇪🇵🇱🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) September 14, 2025

Kyiv Independent precizează că nu a putut verifica aceste date în mod independent.

În 2023, fabrica Metafrax Chemicals din Gubaha a lansat o nouă unitate de producție de amoniac-uree-melamină (AUM) care, potrivit rapoartelor, a produs 300.000 de tone de amoniac în primele opt luni. Compania a fost sancționată de Marea Britanie și Ucraina.

‼️🇺🇦🇷🇺 💥💥💥 Une usine chimique touchée... à plus de 1600 km de la frontière ukrainienne 😎⬇️ Goubakha... Permchchina... Aujourd'hui, AO «Metafrax Chemicals» a également été allumé... 1600 depuis Kharkov «Metafrax Chemicals» à Goubakha est un grand producteur de méthanol,… pic.twitter.com/50CjvawOcD — Soupedesques83 🇫🇷🇺🇦 (@Soupedesques) September 13, 2025

Ucraina lansează în mod regulat atacuri cu drone de lungă distanță asupra țintelor industriale și militare de pe teritoriul rus. Agenția de informații militare a Ucrainei (HUR) a efectuat un atac cu drone pe 12 septembrie asupra unei importante rafinării de petrol din Republica Başkortostan din Rusia, la 1.500 de kilometri (930 mile) de graniță, potrivit surselor de informații.

