Brigada 53 Mecanizată a Forțelor Armate Ucrainene a făcut publice vineri, 6 mai, imagini arată cum o dronă Switchblade atacă în stil kamikaze un buncăr al trupelor ruse din Ucraina.

”Cu ajutorul complexului de aviație fără pilot de lovitură tactică Switchblade, ocupanții au fost forțați să fugă, în timp ce pregăteau cu entuziasm fortificații”, a transmis armata ucraineană pe Facebook.

Reportedly the first video of a Switchblade loitering munition strike on Russian troops by Ukraine's 53rd Mechanized Brigade.https://t.co/dF8RlPWm5a pic.twitter.com/6XKnm7SLBI