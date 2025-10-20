Atac cu dronă în regiunea rusă Belgorod. Două persoane au fost ucise

Autor: Maria Popa
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 07:55
490 citiri
Atac cu dronă în regiunea rusă Belgorod. Două persoane au fost ucise
Drona Shahed FOTO: X/@LogKa11

Un atac cu dronă s-a soldat cu doi morţi şi un rănit în regiunea rusă Belgorod, a anunţat luni dimineaţă, 20 octombrie, guvernatorul acestui teritoriu de frontieră cu Ucraina, potrivit AFP.

O dronă a lansat explozibili asupra unei întreprinderi agricole.

„Doi civili au fost ucişi în satul Yasnye Zori când o dronă a lansat explozibili asupra unei întreprinderi agricole”, a transmis Viatcheslav Gladkov pe Telegram.

Un alt civil a fost rănit, a adăugat el.

De la începutul ofensivei sale, în urmă cu trei ani şi jumătate, Rusia lansează aproape zilnic drone şi rachete asupra Ucrainei, care răspunde în mod regulat lovind teritoriul rus, în special infrastructura energetică.

Vineri, preşedintele american Donald Trump l-a presat pe Volodimir Zelenski să înceteze ostilităţile, rămânând fără reacţie la cererile de sprijin militar sporit ale liderului ucrainean.

Un avion a lovit un vehicul la aterizare, a ieșit de pe pistă și a căzut în mare. Doi oameni au murit FOTO/VIDEO
Un avion a lovit un vehicul la aterizare, a ieșit de pe pistă și a căzut în mare. Doi oameni au murit FOTO/VIDEO
Două persoane au murit la aeroportul din Hong Kong, China, după ce un avion de tip cargo a lovit un vehicul la sol în timpul aterizării, înainte de a ieși de pe pistă și de a se prăbuși...
Veste tragică în familia avocatului Cuculis: „Dumnezeu să te ierte, Mama!”
Veste tragică în familia avocatului Cuculis: „Dumnezeu să te ierte, Mama!”
Avocatul Adrian Cuculis a împărtășit o mare dramă: bunica sa a decedat, de curând. 97 de ani avea „Tanti Coca”, „cea mai dragă ființă” din viața cunoscutului jurist. „Vă...
#razboi Ucraina, #atac drone, #belgorod, #morti, #razboi ucraina rusia , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali: "Gata. Imi vad de viata mea"
ObservatorNews.ro
Doua masini au luat foc in Pipera, la cativa pasi de o conducta de gaz. Zeci de locatari, scosi din case
Adevarul.ro
Virginia Giuffre a marturisit ca a fost violata de un "prim-ministru cunoscut" pe insula lui Epstein. "Am iesit plina de sange"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Laura Codruța Kovesi, dezvăluiri despre viața la Luxemburg: ”E un sentiment care persistă în suflet. Îmi lipsește foarte mult România”
  2. Cutremur în România luni dimineață. Unde s-a resimțit și ce magnitudine a avut
  3. Cum va fi vremea astăzi, 20 octombrie. Temperaturile ar putea ajunge până la 17 grade
  4. Atac cu dronă în regiunea rusă Belgorod. Două persoane au fost ucise
  5. Rusia ține Europa sub presiune și testează unitatea și reziliența Occidentului printr-un „război de uzură” hibrid. Analiza unui reputat expert în relații internaționale
  6. Românii nu mai revin acasă. Fenomenul emigrării înregistrează o nouă creștere în România
  7. Un avion a lovit un vehicul la aterizare, a ieșit de pe pistă și a căzut în mare. Doi oameni au murit FOTO/VIDEO
  8. A câștigat la Loto după ce a jucat numerele generate de ChatGPT. Suma primită: ”Mie și soțului meu nu ne venea să credem”
  9. Pagina unde consumatorii de droguri pot pune întrebări anonime despre substanțe: „Nu au nevoie de stigmatizare și pedepse. Fiecare e împins de o problemă”
  10. Investigație de amploare: FBI a descoperit un stand de vânătoare cu vedere directă spre zona de coborâre a lui Trump din Air Force One la aeroportul din Palm Beach