De ce a lansat Ucraina un atac masiv cu drone împotriva unei fabrici alimentare din Belgorod VIDEO

Ucraina a lansat un atac masiv cu drone în noaptea de marți spre miercuri, 20 noiembrie. Țintele au fost o fabrică din Belgorod și depozite de muniții. Ministerul rus al Apărării a confirmat că 44 dintre dronele ucrainene au fost doborâte înainte să ajungă la țintă.

Guvernatorul regiunii Belgorod Oblast, Vyacheslav Gladkov, a confirmat factul că mai multe drone au lovit fabrica, descrisă ca fiind o țintă civilă, și au cauzat un incendiu.

În mod oficial, fabrica lovită aparține companiei EFKO, un producător de sosuri, potrivit kyivindependent.com.

Andrii Kovalenko, directorul centrului de contra-dezinformare din cadrul Consiliului de Securitate Națională și Apărare al Ucrainei, a declarat că fabrica produce în secret drone utilizate de armata rusă.

Oficialul ucrainean a dezvăluit și o altă țintă a atacului cu drone: al 13-lea Arsenal al Direcției Principale de Rachete și Artilerie a Ministerului Apărării al Rusiei, lângă Kotovo, în Novgorod, la aproximativ 680 de kilometri de granița cu Ucraina.

Kovalenko susține că arsenalul lovit include rachete Iskander, sisteme de lansare de rachete, muniție și sisteme de apărare anti-aeriană.

