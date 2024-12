Atac cu drone asupra capitalei Ceceniei, condusă de aliatul lui Putin. Ce ținte au vizat VIDEO

Groznîi, capitala Ceceniei, a fost vizată duminică dimineaţă, 15 decembrie, de un atac cu drone care par să fi vizat inclusiv o bază miliară de unde oamenii sunt trimişi să lupte în Ucraina, liderul cecen, Ramzan Kadîrov, fiind unul dintre aliaţii lui Putin, au relatat mai multe canale Telegram ruseşti, citate de Ukrainskaia Pravda.

Canalele Telegram raportează, citând rezidenţi locali, că dronele au vizat baza OMON (trupele speciale) şi Regimentul 2 de Poliţie al Forţelor Speciale.

In Grozny, Chechnya, drones attacked a Kadyrovites' base in the morning. This was reported by Russian media. pic.twitter.com/Ff3bC1LsXZ