Ucrainenii anunță că au distrus două avioane de transport rusești și două stații radar în Crimeea ocupată: ”Priviți ce frumos ard!” VIDEO

Autor: Ema Petrescu
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 14:03
633 citiri
Ucrainenii anunță că au distrus două avioane de transport rusești și două stații radar în Crimeea ocupată: ”Priviți ce frumos ard!” VIDEO
Ucrainenii continuă atacurile în Crimeea FOTO captură video YouTube Головне управління розвідки МО України

Două avioane de transport rusești An-26 și două stații radar au fost distruse într-un atac cu drone al ucrainenilor în Crimeea ocupată. Anunțul a fost făcut joi, 25 septembrie, de Serviciul ucrainean de informații militare (HUR), care a făcut public și un video din timpul operațiunii, relatează Kyiv Independent.

HUR a transmis că atacul face parte din eforturile continue de a distruge active strategice rusești de pe peninsula Crimeea. Potrivit sursei citate, ucrainenii au incendiat avioanele și au distrus un sistem de supraveghere radar la sol, precum și stația radar costieră MR-10M1 Mys M1.

Videoclipul postat pe rețelele de socializare este însoțit de un mesaj ironic.

”Maeștrii unității speciale a GUR „Fantomele” continuă să elimine ținte inamice de mare valoare de pe teritoriul Crimeei ocupate temporar. În timpul raidului în peninsulă, forțele speciale ale informațiilor militare ucrainene au incendiat două avioane de transport An-26 ale invadatorilor ruși și au lovit, de asemenea, stația radar de suprafață a inamicului și radarul de coastă MP-10M1 „Cape M1”. Ce frumos ard transportoarele moscovite An-26 - vezi în videoclip! Lupta armată continuă! Slavă Ucrainei!”, este mesajul postat.

Avionul An-26, cu două motoare turbo-propulsor, de origine sovietică, utilizat pentru transport pe distanțe scurte și medii, poate transporta până la 40 de militari sau 5,5 tone de marfă.

În urmă cu câteva zile, pe 21 septembrie, HUR a mai raportat distrugerea a trei elicoptere Mi-8 și a unei stații radar în Crimeea. În ziua următoare, alte două avioane Be-12 Chayka au fost atacate de ucraineni.

Zelenski este gata să renunțe la putere dacă se încheie războiul. Promite că se vor organiza alegeri după semnarea unui armistițiu
Zelenski este gata să renunțe la putere dacă se încheie războiul. Promite că se vor organiza alegeri după semnarea unui armistițiu
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru „The Axios Show” că nu intenționează să rămână la conducerea țării în timp de pace și că va cere...
Unul dintre oamenii loiali ai lui Putin admite blocajul de pe front: „Avansăm cu dificultăți uriașe și pierderi colosale”
Unul dintre oamenii loiali ai lui Putin admite blocajul de pe front: „Avansăm cu dificultăți uriașe și pierderi colosale”
Trecut cu vederea în propaganda oficială, dar spus cu subînțeles în presa rusă afiliată puterii, adevărul despre frontul din Ucraina începe să se strecoare și în declarațiile...
#razboi Ucraina, #avioane rusesti, #avioane distruse, #Crimeea , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
In urma cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Tiriac 7 cuvinte, in italiana. "Acum isi ridica palaria in fata mea"
ObservatorNews.ro
Vladimir Plahotniuc, extradat. Oligarhul moldovean a fost adus in catuse si cu mascati. Primele imagini
Adevarul.ro
Mesajul ciudat transmis de Rusia Romaniei si Moldovei, decriptat de un cunoscut expert: "Aparent complet bizar si inept, parte a unui plan aflat la inceput"

Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O femeie a recunoscut că a ținut 20 de ani cadavrul fiicei sale ascuns într-un congelator. Unde a avut loc descoperirea macabră
  2. O pasageră care a făcut scandal la bordul unui avion a fost lipită de scaun cu bandă adezivă. Femeia a atacat și amenințat membrii echipajului FOTO
  3. Ucrainenii anunță că au distrus două avioane de transport rusești și două stații radar în Crimeea ocupată: ”Priviți ce frumos ard!” VIDEO
  4. Zelenski este gata să renunțe la putere dacă se încheie războiul. Promite că se vor organiza alegeri după semnarea unui armistițiu
  5. Unul dintre oamenii loiali ai lui Putin admite blocajul de pe front: „Avansăm cu dificultăți uriașe și pierderi colosale”
  6. Un glonț care a zburat de la un poligon privat a lovit un bărbat care mergea liniștit cu bicicleta pe drum FOTO
  7. Un turist care a murit în Bali a fost repatriat fără inimă. „Simt că a fost un joc murdar”
  8. Gigi Becali, urmărit de nepalezi prin tot Bucureștiul: ”Și-au dat vorbă între ei. Eu când îi văd...Și nu sunt ortodocși”
  9. O veveriță agresivă a băgat două femei în spital. „Eram plină de sânge” FOTO/VIDEO
  10. Trump a inaugurat noua galerie a președinților de la Casa Albă. Este inclus și Joe Biden, dar nu cu un portret. Umilință marca Trump FOTO VIDEO