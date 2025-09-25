Ucrainenii anunță că au distrus două avioane de transport rusești și două stații radar în Crimeea ocupată: ”Priviți ce frumos ard!” VIDEO

Două avioane de transport rusești An-26 și două stații radar au fost distruse într-un atac cu drone al ucrainenilor în Crimeea ocupată. Anunțul a fost făcut joi, 25 septembrie, de Serviciul ucrainean de informații militare (HUR), care a făcut public și un video din timpul operațiunii, relatează Kyiv Independent.

HUR a transmis că atacul face parte din eforturile continue de a distruge active strategice rusești de pe peninsula Crimeea. Potrivit sursei citate, ucrainenii au incendiat avioanele și au distrus un sistem de supraveghere radar la sol, precum și stația radar costieră MR-10M1 Mys M1.

Videoclipul postat pe rețelele de socializare este însoțit de un mesaj ironic.

”Maeștrii unității speciale a GUR „Fantomele” continuă să elimine ținte inamice de mare valoare de pe teritoriul Crimeei ocupate temporar. În timpul raidului în peninsulă, forțele speciale ale informațiilor militare ucrainene au incendiat două avioane de transport An-26 ale invadatorilor ruși și au lovit, de asemenea, stația radar de suprafață a inamicului și radarul de coastă MP-10M1 „Cape M1”. Ce frumos ard transportoarele moscovite An-26 - vezi în videoclip! Lupta armată continuă! Slavă Ucrainei!”, este mesajul postat.

Avionul An-26, cu două motoare turbo-propulsor, de origine sovietică, utilizat pentru transport pe distanțe scurte și medii, poate transporta până la 40 de militari sau 5,5 tone de marfă.

Ads

În urmă cu câteva zile, pe 21 septembrie, HUR a mai raportat distrugerea a trei elicoptere Mi-8 și a unei stații radar în Crimeea. În ziua următoare, alte două avioane Be-12 Chayka au fost atacate de ucraineni.

Ads