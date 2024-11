O nouă lovitură pentru Putin. Incendiu masiv la un important depozit de petrol, în urma unui atac cu zeci de drone VIDEO

Un incendiu major s-a produs în noaptea de joi spre vineri la depozitul de petrol Atlas din suburbiile orașului rus Kamensk-Shakhtinsky, din regiunea Rostov. De asemenea, mai multe explozii au avut loc în timpul nopții în orașul Tuapse, din Krasnodar, au anunțat canalele locale Telegram și autoritățile regionale pe 29 noiembrie.

Guvernatorul Yuri Slyusar a declarat că peste 30 de drone au fost interceptate în partea de nord-vest a regiunii Rostov.

Un videoclip cu depozitul de petrol Atlas în flăcări a fost postat de canalul Mash Telegram la scurt timp după miezul nopții. La fața locului au fost trimise aproape 40 de mașini de pompieri, potrivit The New Voice of Ukraine.

Acesta nu este primul atac asupra depozitului, care este gestionat de Agenția Federală pentru Rezerve de Stat din Districtul Federal de Sud și furnizează produse petroliere armatei ruse. Pe 28 august, Direcția Principală de Informații (HUR) ucraineană și Forțele de Operații Speciale (SOF) au efectuat un atac cu dronă asupra instalației, provocând un alt incendiu masiv. Opt rezervoare verticale de petrol au ars, iar alte patru au fost grav avariate.

În 2020, depozitul a găzduit exerciții comune ale Ministerului rus al Apărării și Rosrezerv (Agenția Federală pentru Rezerve de Stat - n.red), ca parte a manevrelor Caucaz 2020. În timpul exercițiilor s-au practicat trei metode de aprovizionare cu produse petroliere a armatei: pe drum, pe calea ferată și pe conductă.

Locuitorii din Tuapse au raportat, de asemenea, numeroase explozii peste noapte și activarea sistemelor de apărare aeriană, în jurul orei 02:00. Autoritățile locale nu au comentat situația din oraș.

