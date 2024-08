Forțe ale Serviciului de Informații al armatei ucrainene au atacat duminică, 18 august, uzina Kavkaz din regiunea Rostov a Federației Ruse, a informat pe Facebook Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

„Aici erau depozitate petrol și produse petroliere, care erau furnizate armatei de ocupație”, se arată în declarație.

Un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din orașul Proletarsk din regiunea Rostov, în Rusia, noaptea trecută, în urma unui atac cu drone, au raportat guvernatorul Vasili Golubev și canalele de știri ruse Telegram, citate de Kyiv Independent.

Russian Telegram channels report a drone attack on an oil depot in Russia's Rostov region.

According to eyewitnesses, 5 drones were seen in the town of Proletarsk in Rostov region.

A huge fire broke out at the site of the attack, tanks with diesel fuel are burning.

The… pic.twitter.com/KgUxta7QbO