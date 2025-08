Incendiu la o gară din regiunea Volgograd, după un atac cu drone al Ucrainei VIDEO

Un atac cu drone ucrainene a avariat o linie electrică și a provocat un incendiu la o gară din regiunea Volgograd, în sudul Rusiei, în cursul nopții, a anunțat luni, 4 august, administrația regională, potrivit Reuters.

O dronă neexplodată a căzut pe liniile de cale ferată în apropierea gării Archeda, a declarat administrația regiunii pe aplicația de mesagerie Telegram, citându-l pe guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bocharov.

„Nu au fost semnalate pagube la calea ferată”, a declarat administrația.

#BREAKING

Ukrainian drone attack sparks fire at railway station in Volgograd region — Reuters says, citing regional administration#Volgograd #Russia #RussiaUkraineWar

📌Russian Air defence forces repelled a massive attack at night on transport & energy facilities in the… pic.twitter.com/ChJ3G1Uv6m