Ucraina a lansat un atac la scară largă cu drone și rachete care au vizat Crimeea și mai multe regiuni din Rusia, lovind infrastructura energetică și centre militare, potrivit unor rapoarte și oficiali locali, citați de Kyiv Post.

Un atac cu drone lansat de Ucraina a provocat daune semnificative infrastructurii energetice din regiunea rusă Belgorod, a anunțat guvernatorul regional Viaceslav Gladkov în dimineața zilei de 5 octombrie. Aproximativ 40.000 de locuitori din șapte municipalități au rămas fără curent electric în urma loviturii, scrie kyivindependent.com.

„Am ascultat un raport detaliat al specialiștilor din sectorul energetic cu privire la consecințele bombardamentului nocturn. Pagubele sunt semnificative, iar volumul lucrărilor necesare este mare”, a declarat Gladkov într-un mesaj publicat pe Telegram.

🇷🇺 city of Belgorod received an undeniable blackout. pic.twitter.com/jBpzpIhFaI — JR2 (@JanR210) October 5, 2025

Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a evalua și remedia daunele, în timp ce spitalele au trecut la alimentare pe generatoare, iar școlile au fost nevoite să își adapteze programul în funcție de întreruperile de electricitate.

Până în dimineața zilei de 6 octombrie, guvernatorul a raportat că 5.400 de locuitori din 24 de localități erau încă afectați de pene de curent. Un termen clar pentru reluarea completă a alimentării nu a fost oferit, însă Gladkov a precizat că lucrările de reparație continuă și că autoritățile speră într-o „rezolvare rapidă”.

Între timp, serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a publicat o interceptare telefonică atribuită unui locuitor din Belgorod, care descria amploarea penelor de curent și lipsa accesului la internet. „Tot Șcebekino era în întuneric. Pe străzi era beznă completă”, se aude spunând o femeie în înregistrare. Autenticitatea materialului nu a fost verificată independent.

Războiul energetic, din nou în prim-plan

Atacul vine într-un context tensionat, în care Rusia și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina. La 3 octombrie, Moscova a lansat un nou val de rachete și drone asupra instalațiilor ucrainene, într-o strategie repetată din iernile precedente, menită să afecteze viața civilă în sezonul rece.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat recent că Kievul va răspunde prin măsuri simetrice, vizând infrastructura energetică a Rusiei, dacă atacurile vor continua. În iarna trecută, loviturile rusești au lăsat milioane de ucraineni fără încălzire sau curent electric, în condiții meteorologice extreme.

Terminal petrolier, lovit în Crimeea

În noaptea de 6 octombrie, drone ucrainene au vizat din nou peninsula Crimeea, ocupată de forțele ruse, lovind terminalul petrolier din Feodosia – cel mai mare depozit de carburant din regiune, potrivit canalului pro-ucrainean Crimean Wind. Explozia a generat un incendiu vizibil de la zeci de kilometri distanță.

Terminalul, aflat la circa 250 km de teritoriile controlate de Ucraina, are o capacitate de stocare de până la 250.000 de tone de combustibil și este considerat un punct logistic strategic pentru aprovizionarea trupelor ruse.

Alte explozii au fost raportate în apropierea aerodromurilor militare din Saki și Kaca, în timp ce Ministerul rus al Apărării a susținut că ar fi interceptat 251 de drone ucrainene în decursul nopții, dintre care 40 ar fi fost doborâte deasupra Crimeei. Informațiile nu au putut fi verificate din surse independente.

Feodosia mai fusese ținta unui atac similar în octombrie 2024, când autoritățile ruse de ocupație au declarat stare de urgență în urma pagubelor provocate.

Penurie de combustibil în Crimeea

Loviturile repetate asupra infrastructurii petroliere din sudul Rusiei și Crimeea au agravat criza de carburant în regiune. Potrivit publicației Kommersant, aproximativ jumătate dintre stațiile de alimentare din Crimeea și Sevastopol au suspendat vânzările de benzină. Situația este una dintre cele mai grave la nivelul Districtului Federal Sudic, unde peste 14% din benzinării și-au întrerupt activitatea.

Conform unui raport publicat de Financial Times, 16 din cele 38 de rafinării petroliere ale Rusiei au fost lovite de atacuri cu drone între august și octombrie 2025, ceea ce a dus la cel mai scăzut nivel al exporturilor de motorină din Rusia din ultimii cinci ani.

