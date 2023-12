Rușii au atacat din nou portul Ismail, la granița cu România. Două depozite cu cereale au fost distruse VIDEO

Rusia a lansat pe 14 decembrie un atac cu drone în sudul Ucrainei, rănind cel puțin 11 persoane, inclusiv trei copii, și provocând pagube importante infrastructurii civile și portuare din regiunea Odesa și zona Dunării, aproape de granița cu România.

Apărarea antiaeriană a distrus două drone în regiunea Herson, cinci în regiunea Nikolaev și 32 în regiunea Odesa, se arată în comunicatul Armatei Ucrainei.

În orașul Odesa, o duzină de clădiri au fost avariate de resturile de drone. Guvernatorul regional Odesa, Oleh Kiper, a declarat că două depozite de cereale au fost, de asemenea, avariate în portul dunărean Ismail.

În Rusia, două drone au fost doborâte deasupra capitalei ruse de către apărarea antiaeriană pe 14 decembrie, a declarat primarul Serghei Sobianin, pe Telegram, adăugând că nu au fost răniți sau pagube grave.

Separat, agenția rusă de știri Interfax a citat Ministerul Apărării care a spus că apărarea antiaeriană a doborât nouă drone ucrainene peste regiunile Kaluga și Moscova pe 14 decembrie.

Afirmațiile nu au putut fi verificate în mod independent.

The occupiers shelled Odesa and Kherson regions with drones and missiles. 1 person was killed and more than 11 people were injured. pic.twitter.com/s3zBSGhmF4