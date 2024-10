Armata rusă a lansat mai multe valuri de drone către Kiev. „Altă noapte, alte îngrijorări” VIDEO

Rusia a lansat mai multe valuri de drone către Kiev pentru a doua noapte consecutiv, avariind clădiri rezidenţiale şi rănind cel puţin un civil, au declarat luni dimineaţă, 21 octombrie, oficiali ucraineni, potrivit Reuters.

Aproximativ 10 drone care au vizat oraşul în mai multe valuri şi din direcţii diferite au fost distruse.

"Altă noapte, alte îngrijorări", a transmis Serhiy Popko, şeful administraţiei militare de la Kiev, pe aplicaţia de mesagerie Telegram. „Inamicul nu reduce intensitatea atacurilor aeriene asupra Ucrainei şi Kievului”.

❗️ The enemy launched airstrikes on #Kharkiv: The moment when the FAB missile hit the #Kyiv district

The number of injured increased to 12 people. Parts of the city are without electricity,apartment buildings, gas stations,private homes #UkraineWarNews #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/r53TatqWV1