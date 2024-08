Moscova a fost vizată de un atac cu aproximativ zece drone în noaptea de marţi spre miercuri, 21 august, unul dintre cele mai importante comise de Ucraina împotriva centrului puterii ruse, anunţă miercuri primarul capitalei ruse Serghei Sobianin, relatează AFP.

Cel puţin trei drone au fost doborâte în districtul Podolsk, în sudul regiunii Moscova.

”Alte două drone care zburau către Moscova au fost doborâte”, a anunţat Serghei Sobianin miercuri, la ora locală 4.43 (şi ora României), după alte mesaje de acelaşi fel publicate pe Telegram.

”Apărarea în mai multe straturi a Moscovei împotriva dronelor inamice (...) ne-a permis să dejucăm cu succes toate atacurile. Forţele apărării aeriene de la Ministerul Apărării au doborât zece (drone) în această noapte” de marţi spre miercuri, a anunţat edilul.

Potrivit lui Serghei Sobianin, ”este vorba despre una dintre cele mai importante tenative de atac realizate vreodată împotriva Moscovei cu drone”.

