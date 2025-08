Noapte de foc în apropiere de Moscova. Ucraina lansează un nou atac cu drone asupra capitalei ruse

O serie de explozii și incendii au fost raportate în noaptea de sâmbătă spre duminică, 19 spre 20 iulie, în regiunea Moscovei, în contextul unui nou atac cu drone atribuit forțelor ucrainene. Potrivit unor canale de Telegram apropiate autorităților ruse, un incendiu a izbucnit în orașul Zelenograd, aflat la aproximativ 37 de kilometri nord-vest de centrul Moscovei.

Primarul capitalei, Serghei Sobianin, a declarat că cel puțin 21 de drone lansate dinspre Ucraina au fost interceptate de sistemele de apărare antiaeriană, începând cu ora 18.00, ora locală. Sobianin a evitat să ofere detalii cu privire la eventualele pagube sau victime, dar a menționat că echipele de intervenție au fost trimise în zonele afectate.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arată mai multe autovehicule cuprinse de flăcări în apropierea unui bloc de locuințe. Totodată, canalul rusesc Baza a publicat secvențe video surprinse de camere de supraveghere, în care fragmente de dronă par să lovească etajele superioare ale unei clădiri rezidențiale din Zelenograd.

Autoritatea aeronautică rusă, Rosaviația, a impus temporar restricții de zbor pe toate cele patru aeroporturi internaționale din Moscova. Zborurile de sosire au fost redirecționate spre Sankt Petersburg, restricțiile fiind ridicate în jurul orei 4 dimineața.

