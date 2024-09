Ucraina a atacat masiv Moscova cu drone. O femeie a fost ucisă, zeci de zboruri au fost anulate VIDEO

Oficialii ruși au anunțat marți, 10 septembrie, că au doborât cel puțin 15 drone în apropierea Moscovei pe timpul nopții, în urma unui val de atacuri ucrainene care au incendiat clădiri rezidențiale, au ucis o femeie și au dus la suspendarea a peste 30 de curse aeriene de pe aeroporturile din capitală, scrie Reuters.

Peste 60 de drone au fost doborâte și peste regiunea de sud-vest a Rusiei Bryansk, care se învecinează cu Ucraina și regiunea Lipetsk din sudul Rusiei, au declarat guvernatorii regionali. Acolo nu s-au înregistrat pagube sau victime.

Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a declarat într-o postare pe Telegram că cel puțin 15 drone au fost doborâte în jurul Moscovei, cu echipaje de urgență trimise în mai multe locații din regiune și în apropierea aeroportului Jukovo și în districtul Domodedovo - care găzduiește unul dintre cele mai mari aeroporturi din Moscova.

Agenția rusă RIA a raportat că atât aeroporturile Domodedovo, cât și Jukovo au fost închise pentru traficul aerian în urma suspendării a peste 30 de zboruri interne și internaționale acolo și pe alte aeroporturi care deservesc capitala Rusiei.

Atacurile peste noapte cu drone au afectat cel puțin două clădiri înalte din cartierul Ramenskoye din regiunea Moscovei, incendiind mai multe apartamente, a declarat guvernatorul Moscovei, Andrei Vorobyov, pe Telegram.

O femeie de 46 de ani a murit și trei persoane au fost rănite în Ramenskoye, a spus Vorobyov. El a adăugat că 43 de persoane au fost evacuate în centre de cazare temporară.

Districtul Ramenskoye, aflat la aproximativ 50 de kilometri sud-est de Kremlin, are o populație de aproximativ un sfert de milion de oameni, potrivit datelor oficiale.

⚠Massive #DroneAttacks on #Moscow and other #Russian cities

According to Russian media and officials, Moscow, Moscow, Lipetsk, Kaluga, Bryansk, Tula regions were attacked.

There is a fatality (in Moscow) and injuries, as well as multiple destruction of objects. pic.twitter.com/UOvu3ixc2C