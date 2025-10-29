Atac cu drone ucrainene în Moscova. Trei aeroporturi au fost închise. O fabrica chimică a fost vizată FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 08:42
1074 citiri
Atac cu drone ucrainene în Moscova. Trei aeroporturi au fost închise. O fabrica chimică a fost vizată FOTO/VIDEO
Atac ucrainean în Moscova Foto: Captură video/X/@EuromaidanPress

Ucraina a trimis drone către Moscova pentru a treia noapte consecutiv şi a atacat mai multe regiuni ruseşti, perturbând traficul aerian în întreaga ţară şi ameninţând o fabrică industrială din sudul Rusiei, au declarat miercuri, 29 octombrie, autorităţile ruse, citate de Reuters.

Unităţile ruseşti de apărare aeriană au distrus peste noapte un total de 100 de drone ucrainene, dintre care şase în regiunea Moscovei şi 13 în regiunile limitrofe, a anunţat Ministerul rus al Apărării pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Kievul a continuat atacurile cu drone de lungă distanţă asupra Moscovei şi a altor regiuni ruse în ultimele luni, afirmând că scopul este de a lovi obiective militare şi industriale, de a submina economia de război a Rusiei şi de a arăta ruşilor că conflictul nu mai este îndepărtat.

Atacurile asupra Moscovei au avut loc în mai multe valuri, a declarat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, pe Telegram.

Autoritatea rusă de supraveghere a aviaţiei, Rosaviatsiya, a declarat că trei dintre cele patru aeroporturi ale Moscovei şi alte câteva din întreaga ţară au fost închise temporar din motive de siguranţă.

Ucraina a lansat, de asemenea, mai multe drone care au vizat zona industrială Budyonnovsk din regiunea Stavropol din Rusia, a declarat pe Telegram guvernatorul regiunii, Vladimir Vladimirov. Atacul nu a provocat pagube ”semnificative” şi nu au existat victime, a precizat Vladimirov.

Ministerul rus al Apărării a declarat că unităţile sale au doborât două drone deasupra regiunii, situată în sudul ţării. Potrivit mass-media ucraineană, inclusiv mass-media RBK-Ucraina, Kievul a atacat fabrica chimică Stavrolen din zona Budyonnovsk, care aparţine companiei ruse Lukoil.

Potrivit mass-media rusă şi ucraineană, Stavrolen este unul dintre principalii producători de polietilenă şi polipropilenă din Rusia. Reuters nu a putut verifica în mod independent informaţiile privind atacul asupra Stavrolen.

Guvernatorul Stavropolului nu a dezvăluit ce anume a fost atacat în Budyonnovsk. De obicei, Rusia oferă detalii limitate despre efectele atacurilor ucrainene asupra teritoriului său, cu excepţia cazurilor în care sunt loviţi civili sau infrastructura civilă.

În ultimele două nopţi, unităţile ruseşti au distrus 35 de drone ucrainene deasupra regiunii Moscovei, a declarat Ministerul rus al Apărării. Nu au fost raportate pagube.

