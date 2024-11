Capitala Ucrainei a fost ținta unui nou atac al Federației Ruse în dimineața zilei de miercuri, 13 noiembrie. Kievul a fost atacat cu rachete și drone, primul atac de acest fel din ultimele 75 de zile. Sunt utilizate atât rachete de croazieră, cât și balistice.

Sirenele de atac aerian au fost activate la ora 6:30 în capitala ucraineană, iar la scurt timp au început să se audă și explozii cauzate de răspunsul sistemelor de apărare antiaeriană la atacul Rusiei.

Atacul a utilizat rachete de croazieră, alături de rachete balistice de tipul KN-23, KN-24 și Iskander-M, și drone de tipul Shahed, Geran, Gerbera, Parodiya, au confirmat autoritățile ucrainene, citate de ukrinform.net.

Atacul cu drone a fost lansat în timp ce rachetele se apropiau de Kiev. Până în prezent, a fost rănită o singură persoană și a fost distrusă o clădire din apropierea Kievului.

Capitala Ucrainei a fost sub asediul atacului aerian rus timp de aproximativ două ore.

Russians launch combined missile and drone strike on Kyiv for the first time in 73 days

Air-launched cruise missiles, KN-23, KN-24 and Iskander-M ballistic missiles, as well as Shahed, Geranium, Gerbera and Parody drones were used for the attack. The air strike lasted more than… pic.twitter.com/KfuglrbxHr