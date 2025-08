Atac cu drone și rachete în Ucraina. O persoană a murit FOTO/VIDEO

Rusia a lansat un nou atac cu drone şi rachete asupra Ucrainei noaptea trecută, ucigând cel puţin o persoană şi provocând multiple incendiile în capitala Kiev, au declarat oficialii oraşului, potrivit Reuters.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că echipele de salvare şi medicii acţionează în patru cartiere ale capitalei.

O staţie de metrou din centrul Kievului, clădiri comerciale, magazine, case şi o grădiniţă au fost avariate, au declarat oficialii oraşului.

A fost încă o noapte tensionată şi fără somn pentru locuitorii din Kiev, mulţi dintre ei grăbindu-se să se adăpostească în staţiile de metrou.

❗️🇷🇺⚔️🇺🇦 - Video shows multiple arrivals in Kyiv/Kiev city following Russian strikes against the city.

On July 21, 2025, Russia launched a large-scale drone and missile attack on Kyiv, killing one person and injuring two.

The overnight assault caused multiple explosions,…