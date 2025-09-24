Atac cu drone ucrainene la una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. A izbucnit un incendiu FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 11:42
401 citiri
Atac cu drone ucrainene la una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. A izbucnit un incendiu FOTO/VIDEO
Incendiu la rafinăria Gazprom Neftekhim Salavat din Rusia Foto: Captură video/X/@NOELreports

Armata ucraineană a efectuat miercuri, 24 septembrie, un alt atac cu drone asupra uzinei petrochimice Gazprom Neftekhim Salavat din Republica Bashkortostan, Rusia.

Rafinăria se află la aproximativ 1.300 de kilometri de linia frontului din Ucraina.

„Toate serviciile de urgență lucrează la fața locului și se depun eforturi pentru stingerea incendiului”, a anunțat Radiy Khabirov, șeful Republicii Bashkortostan, pe canalul său Telegram.

Khabirov a mai spus că amploarea pagubelor este în curs de evaluare, dar fără a menționa posibile victime.

Rafinăria Gazprom Neftekhim Salavat este una dintre cele mai mari fabrici de rafinare a petrolului și petrochimice din Rusia.

Până la acest moment, Ucraina nu a comentat atacul raportat, iar Kyiv Independent nu a putut verifica aceste afirmații.

Rafinăria a mai fost atacată de drone SBU cu rază lungă de acțiune pe 18 septembrie, provocând o „explozie masivă” în centrul instalației, anunța la acel moment o sursă din cadrul agenției pentru Kyiv Independent.

Armata ucraineană și-a intensificat atacurile asupra industriei petroliere ruse în ultimul an pentru a forța suspendarea operațiunilor și a agrava lipsa de combustibil la nivel național.

Ucraina vede rafinăriile de petrol și instalațiile petrochimice rusești drept ținte militare valide, și asta pentru că acestea finanțează mașina de război a Kremlinului.

Zelenski, la New York pentru evenimentele de nivel înalt ale Adunării Generale a ONU. Când se întâlnește cu Trump VIDEO
Zelenski, la New York pentru evenimentele de nivel înalt ale Adunării Generale a ONU. Când se întâlnește cu Trump VIDEO
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit luni, 22 septembrie, la New York pentru a participa la evenimentele de nivel înalt ale celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a...
Reacția Kremlinului după atacul cu drone ucrainene din Crimeea. „NATO și UE trebuie să se uite în oglindă pentru a vedea sursa agresiunii pe continentul european”
Reacția Kremlinului după atacul cu drone ucrainene din Crimeea. „NATO și UE trebuie să se uite în oglindă pentru a vedea sursa agresiunii pe continentul european”
NATO şi Uniunea Europeană, care caută sursa agresiunii pe continentul european, trebuie să se uite în oglindă pentru a o vedea, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de...
#razboi Ucraina, #atac drone ucraina, #rafinarie rusia, #incendiu, #razboi Ucraina Rusia NATO , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber la toata planeta! Donald Trump a spus-o, in fata Adunarii Generale a ONU
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Novak Djokovic s-a razgandit! Decizia luata, la doua saptamani dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Se extind măsurile împotriva trotinetelor electrice. „Nu cred că aceste vehicule aduc vreun beneficiu”
  2. Energie nucleară în curtea ta? „Microreactoarele” ar putea alimenta orașele, campusurile
  3. Reacție de la Kremlin, după ce Donald Trump a spus despre Rusia că este un „tigru de hârtie”. "Acționăm pentru prezentul și viitorul țării noastre"
  4. 30 de picioare umane, de peste un an în depozitele unui aeroport. Cazul a ajuns la Curtea Supremă
  5. Atac cu drone ucrainene la una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. A izbucnit un incendiu FOTO/VIDEO
  6. Trump s-a plâns la ONU că nu a primit contractul pentru renovarea sediului ONU, acum 20 de ani: „V-aș fi dat podele de marmură și pereți îmbrăcați în mahon” VIDEO
  7. Sindicaliștii din finanțe protestează pe 27 septembrie în fața Ministerului Finanțelor. Cele 10 revendicări ale manifestanților
  8. Serviciul Român de Informaţii, despre mesajul de amenințare trimis în școli. „Nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală”
  9. Momentul în care o șosea se prăbușește, formând un crater de 50 de metri. Sute de persoane evacuate din cauza pericolului VIDEO
  10. Ministrul Educației, după mesajele de amenințare primite de unitățile de învățământ. „Procesul educațional trebuie să se desfășoare normal”