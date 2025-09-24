Atac cu drone ucrainene la una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. A izbucnit un incendiu FOTO/VIDEO

Incendiu la rafinăria Gazprom Neftekhim Salavat din Rusia Foto: Captură video/X/@NOELreports

Armata ucraineană a efectuat miercuri, 24 septembrie, un alt atac cu drone asupra uzinei petrochimice Gazprom Neftekhim Salavat din Republica Bashkortostan, Rusia.

Rafinăria se află la aproximativ 1.300 de kilometri de linia frontului din Ucraina.

„Toate serviciile de urgență lucrează la fața locului și se depun eforturi pentru stingerea incendiului”, a anunțat Radiy Khabirov, șeful Republicii Bashkortostan, pe canalul său Telegram.

Khabirov a mai spus că amploarea pagubelor este în curs de evaluare, dar fără a menționa posibile victime.

Rafinăria Gazprom Neftekhim Salavat este una dintre cele mai mari fabrici de rafinare a petrolului și petrochimice din Rusia.

The Gazprom Neftekhim Salavat refinery in Bashkiria, 1,500 km from Ukraine, was hit again this morning by drones. This same facility was already targeted about a week ago. It has a capacity of 10 million metric tons of oil annually, and produces more than 150 petroleum and… pic.twitter.com/CoiujXuehG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 24, 2025

Până la acest moment, Ucraina nu a comentat atacul raportat, iar Kyiv Independent nu a putut verifica aceste afirmații.

Rafinăria a mai fost atacată de drone SBU cu rază lungă de acțiune pe 18 septembrie, provocând o „explozie masivă” în centrul instalației, anunța la acel moment o sursă din cadrul agenției pentru Kyiv Independent.

Armata ucraineană și-a intensificat atacurile asupra industriei petroliere ruse în ultimul an pentru a forța suspendarea operațiunilor și a agrava lipsa de combustibil la nivel național.

Ucraina vede rafinăriile de petrol și instalațiile petrochimice rusești drept ținte militare valide, și asta pentru că acestea finanțează mașina de război a Kremlinului.

