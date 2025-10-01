Dronele ucrainene lasă Rusia fără rafinării de petrol. Criză fără precedent pentru „benzinăria cu arme nucleare” VIDEO

Atacurile cu drone ucrainene au aruncat piața de combustibili din Rusia într-o criză fără precedent. Chiar de la începutul lunii august, Ucraina a lovit peste 20 de mari rafinării de pe teritoriul Kremlinului.

Potrivit canalului financiar rusesc RBC, care citează datele agenției Siala, pe 28 septembrie, 38% din capacitățile de rafinare primară a petrolului din întreaga țară erau nefuncționale, ceea ce înseamnă 338 de mii de tone pe zi.

De asemenea, volumul total al capacităților disponibile pentru producția de benzină și motorină a scăzut cu 6% în august și cu încă 18% în septembrie.

Amploarea timpilor de nefuncționare din rafinării a devenit fără precedent: ea a depășit recordul din august (23%, 206 mii tone pe zi), precum și recordurile anterioare din mai 2022 (196 mii tone pe zi) și mai 2020 (164 mii tone pe zi).

Este o situație fără precedent pentru Rusia, pe care fostul politician republican John McCain a numit-o „o benzinărie care se dă drept țară”. În 2023, Josep Borrell, șeful de atunci al diplomației europene, a extins comparația, spunând că Rusia este „o benzinărie cu arme nucleare”.

Conform calculelor Siala, aproximativ 70% din perioada de inactivitate a fost rezultatul atacurilor cu drone. Până la sfârșitul lunii septembrie, acestea au scos din funcțiune circa un sfert din capacitatea de rafinare a petrolului din Rusia, adică aproximativ 236 de mii tone pe zi.

În luna septembrie, încă 4 rafinării rusești au oprit producția după atacurile dronelor ucrainene. Printre acestea se află „Kinef” din regiunea Leningrad, a doua ca mărime din Rusia, precum și rafinăria de la Riazan a companiei „Rosneft”, care se află în top 5 cele mai mari. Prima s-a oprit pe 14 septembrie, a doua pe 5 septembrie. De asemenea, din 20 septembrie și-a suspendat activitatea rafinăria din Novokuiibîșevsk, iar pe 22 septembrie uzina de prelucrare a gazului din Astrahan a Gazprom.

Astfel, producția de benzină în septembrie s-a redus cu 1 milion de tone, iar deficitul pe piața internă a ajuns la 20% din consum, transmite publicația rusă „Kommersant”.

Cel mai recent atac

Un incendiu a izbucnit miercuri dimineața, 1 octombrie, la o rafinărie de petrol din regiunea nord-vestică Iaroslavl, din Rusia, au anunțat autoritățile locale, calificând incidentul drept unul „provocat de om”, fără legătură cu atacuri cu drone.

Flăcările au izbucnit la rafinăria Novo-Iaroslavski din orașul Iaroslavl, potrivit canalului independent rusesc de Telegram Astra, relatează kyivindependent.com.

Ministerul Situațiilor de Urgență al Rusiei a anunțat că a primit o sesizare privind incendiul în jurul orei 6:30 dimineața.

Pe rețelele sociale au început să circule imediat fotografii și filmări care arătau coloane dense de fum ridicându-se deasupra Prospektului Moskovski, zona unde este amplasată rafinăria.

Под Ярославлем горит один из крупнейших НПЗ России На территории Ново-Ярославского нефтеперерабатывающего завода в Ярославле произошел пожар. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, возгорание не связано с атакой дронов: «Жители были обеспокоены, что это мог… pic.twitter.com/Hkonf8rc0H — SOTA (@Sota_Vision) October 1, 2025

Serviciile de urgență au ajuns imediat la fața locului pentru stingerea incendiului.

Guvernatorul regiunii Iaroslavl, Mihail Ievraev, a confirmat izbucnirea incendiului, dar a subliniat că acesta nu are legătură cu atacurile cu drone ucrainene, întrucât în regiune nu s-au înregistrat lovituri în acea zi.

El a catalogat incendiul drept un „incident provocat de om”, fără a preciza dacă a fost vorba despre un accident sau un act deliberat.

Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii petroliere din Rusia și asta pentru că reprezintă o sursă cheie de venituri pentru Moscova și alimentează invazia la scară largă împotriva Kievului.

