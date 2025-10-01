Dronele ucrainene lasă Rusia fără rafinării de petrol. Criză fără precedent pentru „benzinăria cu arme nucleare” VIDEO

Autor: Maria Popa
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 12:51
827 citiri
Dronele ucrainene lasă Rusia fără rafinării de petrol. Criză fără precedent pentru „benzinăria cu arme nucleare” VIDEO
Incendiu la rafinăria Novo-Iaroslavski, Rusia Foto: Captură video/X/@Sota_Vision

Atacurile cu drone ucrainene au aruncat piața de combustibili din Rusia într-o criză fără precedent. Chiar de la începutul lunii august, Ucraina a lovit peste 20 de mari rafinării de pe teritoriul Kremlinului.

Potrivit canalului financiar rusesc RBC, care citează datele agenției Siala, pe 28 septembrie, 38% din capacitățile de rafinare primară a petrolului din întreaga țară erau nefuncționale, ceea ce înseamnă 338 de mii de tone pe zi.

De asemenea, volumul total al capacităților disponibile pentru producția de benzină și motorină a scăzut cu 6% în august și cu încă 18% în septembrie.

Amploarea timpilor de nefuncționare din rafinării a devenit fără precedent: ea a depășit recordul din august (23%, 206 mii tone pe zi), precum și recordurile anterioare din mai 2022 (196 mii tone pe zi) și mai 2020 (164 mii tone pe zi).

Este o situație fără precedent pentru Rusia, pe care fostul politician republican John McCain a numit-o „o benzinărie care se dă drept țară”. În 2023, Josep Borrell, șeful de atunci al diplomației europene, a extins comparația, spunând că Rusia este „o benzinărie cu arme nucleare”.

Conform calculelor Siala, aproximativ 70% din perioada de inactivitate a fost rezultatul atacurilor cu drone. Până la sfârșitul lunii septembrie, acestea au scos din funcțiune circa un sfert din capacitatea de rafinare a petrolului din Rusia, adică aproximativ 236 de mii tone pe zi.

În luna septembrie, încă 4 rafinării rusești au oprit producția după atacurile dronelor ucrainene. Printre acestea se află „Kinef” din regiunea Leningrad, a doua ca mărime din Rusia, precum și rafinăria de la Riazan a companiei „Rosneft”, care se află în top 5 cele mai mari. Prima s-a oprit pe 14 septembrie, a doua pe 5 septembrie. De asemenea, din 20 septembrie și-a suspendat activitatea rafinăria din Novokuiibîșevsk, iar pe 22 septembrie uzina de prelucrare a gazului din Astrahan a Gazprom.

Astfel, producția de benzină în septembrie s-a redus cu 1 milion de tone, iar deficitul pe piața internă a ajuns la 20% din consum, transmite publicația rusă „Kommersant”.

Cel mai recent atac

Un incendiu a izbucnit miercuri dimineața, 1 octombrie, la o rafinărie de petrol din regiunea nord-vestică Iaroslavl, din Rusia, au anunțat autoritățile locale, calificând incidentul drept unul „provocat de om”, fără legătură cu atacuri cu drone.

Flăcările au izbucnit la rafinăria Novo-Iaroslavski din orașul Iaroslavl, potrivit canalului independent rusesc de Telegram Astra, relatează kyivindependent.com.

Ministerul Situațiilor de Urgență al Rusiei a anunțat că a primit o sesizare privind incendiul în jurul orei 6:30 dimineața.

Pe rețelele sociale au început să circule imediat fotografii și filmări care arătau coloane dense de fum ridicându-se deasupra Prospektului Moskovski, zona unde este amplasată rafinăria.

Serviciile de urgență au ajuns imediat la fața locului pentru stingerea incendiului.

Guvernatorul regiunii Iaroslavl, Mihail Ievraev, a confirmat izbucnirea incendiului, dar a subliniat că acesta nu are legătură cu atacurile cu drone ucrainene, întrucât în regiune nu s-au înregistrat lovituri în acea zi.

El a catalogat incendiul drept un „incident provocat de om”, fără a preciza dacă a fost vorba despre un accident sau un act deliberat.

Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii petroliere din Rusia și asta pentru că reprezintă o sursă cheie de venituri pentru Moscova și alimentează invazia la scară largă împotriva Kievului.

Rușii au început să fie deranjați. „În al patrulea an de război, noi nu am reușit să distrugem infrastructura energetică a Ucrainei, dar ei o distrug pe a noastră”
Rușii au început să fie deranjați. „În al patrulea an de război, noi nu am reușit să distrugem infrastructura energetică a Ucrainei, dar ei o distrug pe a noastră”
Președintele american Donald Trump a revenit în forță în retorica despre războiul din Ucraina, afirmând că economia Rusiei s-ar afla „în pragul colapsului” și că, în aceste...
Solicitare pentru Dan și Bolojan. Drumurile cruciale pentru securitatea României, ce trebuie construite: „Infrastructura e cea mai mare vulnerabilitate”
Solicitare pentru Dan și Bolojan. Drumurile cruciale pentru securitatea României, ce trebuie construite: „Infrastructura e cea mai mare vulnerabilitate”
Securitatea României trebuie să prevadă, automat, și o infrastructură rutieră și feroviară bine dezvoltată, este de părere un fost secretar de stat de la Ministerul Transporturilor,...
#razboi Ucraina, #atac drone ucraina, #rafinarie rusia, #criza, #infrastructura, #incendiu rafinarie petrol , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A plecat din Romania si a spus totul. Patronul care "cand vine suparat, fug si sobolanii"
ObservatorNews.ro
Atentie la capcanele online. Cum recunoastem o frauda digitala
Adevarul.ro
Romanii, in centrul unui scandal in Germania. IT-ist roman din Berlin acuza Der Spiegel: "Articol rasist"

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce prevede planul preşedintelui Trump pentru pace în Gaza?
  2. Două tinere din România au fost sechestrate de un italian și forțate să consume droguri, sub amenințarea armei. Carabinierii au spart ușa locuinței
  3. Dronele ucrainene lasă Rusia fără rafinării de petrol. Criză fără precedent pentru „benzinăria cu arme nucleare” VIDEO
  4. Copiii cu dizabilități pot să primească e-vouchere în valoare de peste 7.900 de euro. Ce trebuie să facă părinții
  5. Criza bugetară din SUA lovește până și pagina de Facebook a Ambasadei de la București: "În lipsa fondurilor, nu va mai fi actualizată"
  6. Grevă împotriva orarului de muncă prelungit în Grecia
  7. Percheziții de amploare la Ministerul Transporturilor și CFR Marfă. Compania reclamă furturi masive de combustibil și componente ale locomotivelor
  8. Cum ocolesc ”șmecherii” sistemul SGR în Polonia. Un mare lanț de magazine vinde apă plată la sticlă de 3,001 litri FOTO
  9. Moldova: "Țarii vin și pleacă, imperialismul rus rămâne"
  10. Germania înfrânge Turcia în „războiul kebabului”. „Dönerul aparține Germaniei”