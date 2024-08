Atac masiv cu drone în regiunea rusă Saratov. Mai multe case au fost avariate, iar zborurile au fost restricționate VIDEO

Case au fost avariate şi zborurile au fost restricţionate în regiunea rusă Saratov ca urmare a unui atac cu drone al Ucrainei în care a fost rănită o femeie, au anunţat luni, 26 august, oficiali ruşi, potrivit Reuters.

Un complex rezidenţial din oraşul Saratov a fost avariat de resturile căzute de la dronele distruse de sistemele de apărare aeriană ale Rusiei, a precizat guvernatorul regional Roman Basurgin pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

„O femeie a fost spitalizată în stare gravă”, a spus Basurgin. „Medicii luptă pentru viaţa ei”.

At another location i #Ukraine targeted another apartment building but missed hitting the roof at least twenty cars were damaged when a drone flew into a house in the city of Engels in the Saratov region. The debris fell right onto the parking lot in the yard. pic.twitter.com/GKyxUt60AN