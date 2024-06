Ucraina a lansat noi atacuri cu zeci de drone asupra regiunilor din Rusia. Autoritățile locale anunță ”un mic incendiu” la un depozit petrolier VIDEO/FOTO

Un depozit petrolier ardea vineri, 28 iunie, în regiunea rusă Tambov, la câteva sute de kilometri de frontiera cu Ucraina, în urma unui atac cu dronă, a anunţat guvernatorul regiunii, Maksim Egorov, relatează AFP.

”La (ora locală) 4.35 (şi ora României), în districtul municipal Miciurinski, în regiunea Tambov, s-a înregistrat un zbor de dornă către un depozit de petrol”, a anunţat el mai întâi pe Telegram.

”Un mic incendiu a izbucnit. Acum focul a fost localizat”, a anunţat el, după aceea, precizând că nu există ”nicio victimă” după acest atac.

Ministerul rus al Apărării nu a evocat, aşa cum obişnuieşte, acest atac vizând o infrastructură energetică.

Footage of a fire at an oil depot in the Tambov region after a drone strike

Drones also attacked the Silicon El microelectronics plant in Bryansk and a military unit in the town of Karachev in the Bryansk region. pic.twitter.com/8tqz28Cpos