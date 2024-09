Ucraina a atacat din nou Rusia. Moscova susține că a doborât peste 120 de drone în mai multe regiuni VIDEO/FOTO

Rusia a anunțat duminică, 29 septembrie, că a doborât 125 de drone ucrainene sâmbătă noapte, dintre care 67 în regiunea Volgograd, situată la câteva sute de kilometri de Ucraina, relatează AFP.

”În cursul nopţii (de sâmbătă spre duminică), 125 de drone ucrainene au fost distruse şi interceptate de către apărările aeriene”, a anunțat pe Telegram Ministerul rus al Apărării.

More photos from #Zaporizhzhia where #Russia deliberately hit civilian areas in a huge attack.

Around 10 aerial bombs were designed to flatten the city, just because #Ukraine and the world won give-in to the Fascist invaders.

The injury count is up to 14.