Atac masiv al ucrainenilor în Rusia. Dronele au lovit un depozit strategic de rachete pentru complexele S-300/S-400 VIDEO

Dronele Serviciului de Securitate al Ucrainei au atacat stațiile rusești de comprimare a gazelor și un depozit de rachete pentru complexele S-300/S-400 de pe teritoriul Rusiei, scrie pravda.ua.

Dronele SBU au lovit stațiile Davidovskaia din regiunea Tambov și stațiile Novopetrovskaia din regiunea Saratov. Canalele ruse Telegram publică videoclipuri în care sunt lovite echipamente industriale și aud explozii puternice.

În plus, UAV-urile au zburat deasupra depozitului de rachete pentru complexele S-300/S-400, care se află în apropierea așezării Radkovka din regiunea Belgorod. După lovitură, muniția rusească a început să detoneze în depozit.

SBU long-range drones have destroyed two gas compressor stations and a missile depot for S-300/S-400 systems in #Russia, intelligence sources confirm. The video shows hits on the Davydovskaya gas compressor stations in Tambov region and Novopetrovskaya in Saratov region. A… pic.twitter.com/DfgHGzMDGZ