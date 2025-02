Ucraina a lansat un nou atac asupra Rusiei. Un depozit de petrol, în flăcări VIDEO

Un atac ucrainean cu drone care a avut loc marți noapte a provocat un incendiu la un depozit de petrol din regiunea Kransodar din sudul Rusiei, a declarat, miercuri dimineaţă, 5 februarie, guvernatorul acesteia, citat de Reuters.

O serie de atacuri cu drone ale Ucrainei asupra unor centre energetice din Rusia au provocat incendii, în ultimele zile, la o rafinărie importantă din regiunea Volgograd, precum şi la centrala de gaz Astrahan.

”Incendiul a fost localizat, nu sunt victime”, a afirmat, pe aplicaţia Telegram, Veniamin Kondratyev, guvernatorul regiunii Krasnodar.

O echipă de 55 de oameni cu 19 echipamente încearcă să stingă flăcările.

🇺🇦🇷🇺At night, drones attacked an oil depot in Kuban.

According to Russian authorities, a tank containing residual oil caught fire in the village of Novominskaya.

The governor of Krasnodar Krai stated that the fire has already been extinguished. pic.twitter.com/8iYOAaQYHL