Nou atac al ucrainenilor în Rusia. Două depozite de combustibil, în flăcări VIDEO

Drone ucrainene au atacat şi au incendiat două depozite de combustibil în noaptea de vineri spre sâmbătă în regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, aproape de peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Moscova în 2014, au informat sâmbătă, 6 iulie, autorităţile regionale, citate de EFE.

”În noaptea de 5 spre 6 iulie, instalaţiile civile din mai multe municipalităţi de pe teritoriul Krasnodar au fost atacate de regimul de la Kiev”, au declarat serviciile de urgenţă ale entităţii ruse pe canalul lor Telegram.

Potrivit unui comunicat de presă emis de serviciile de urgenţă menţionate, dronele au fost doborâte, dar fragmentele lor au lovit şi au incendiat două depozite de combustibil.

⚡️Drones have attacked several Russian oil depots in the Krasnodar region

A Russian military blogger filmed epic footage of one of the attacks and confirmed that the strikes hit the target precisely. pic.twitter.com/GqkOSBQhDC