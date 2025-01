Ucraina a atacat Rusia cu zeci de drone. O fabrică unde se produc avioane și un depozit de petrol, în flăcări VIDEO

Ucraina a atacat în cursul nopții de luni spre marți, 21 ianuarie, o fabrică a complexului militar-industrial rus din regiunea Smolensk, în vestul Rusiei, care produce și modifică avioane militare Suhoi Su-25, a anunțat șeful Centrului de combatere a dezinformării de pe lângă Consiliul de Securitate Națională și Apărare al Ucrainei, Andrii Kovalenko, citat de EFE.

Dincolo de fabricarea și modernizarea de avioane, acest complex repară și furnizează servicii tehnice pentru aviația militară rusă, a declarat Kovalenko.

În același timp, autoritățile unui oraș cu regim închis din regiunea rusă Orenburg, unde se află o bază a forțelor de rachete strategice ale Rusiei, au îndemnat marți locuitorii să se ascundă în adăposturi din cauza unui posibil atac cu drone, a relatat ziarul Kommersant, citat de Reuters.

Drones attacked an aviation plant in Smolensk

According to Governor Anokhin, the drone raid resulted in the burning of the roof of “individual buildings”.

The Russian Defense Ministry reported the destruction of 10 UAVs over the Smolensk region. pic.twitter.com/v5A0KASuzf