Armata rusă a atacat în cursul nopții infrastructura energetică din sudul Ucrainei VIDEO

Forţele ruse au vizat infrastructură energetică în regiunea Nikolaev din sudul Ucrainei, într-un atac cu 56 de drone şi o rachetă lansat în cursul nopţii de miercuri spre joi, 17 octombrie, asupra teritoriului ucrainean, relatează Reuters.

Vitali Kim, guvernatorul regiunii Nikolaev, a anunţat într-un comunicat pe Telegram că alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă pentru unii consumatori, însă nu au fost înregistrate victime în urma atacului.

Forţele aeriene ucrainene au raportat, de asemenea, cinci lovituri asupra infrastructurii energetice în regiuni din apropierea liniei frontului.

Ele au precizat că 22 de drone au fost doborâte şi că au pierdut urma a 27 de drone care au căzut probabil pe teritoriul ucrainean. Alte două drone au ajuns în Belarus.

