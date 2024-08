Rusia continuă să atace Kievul. 15 drone au fost doborâte de apărarea aeriană ucraineană VIDEO

Apărarea aeriană ucraineană a doborât 15 drone lansate de Rusia în cursul nopţii, în cel de-al treilea atac asupra capitalei ucrainene în decurs de patru zile, a declarat joi, 29 august, Serhii Popko, şeful administraţiei militare din Kiev.

Resturile de drone au deteriorat ferestrele şi uşile unui bloc de apartamente şi au provocat un incendiu într-o clădire nerezidenţială, care a fost stins, a declarat Popko.

The occupiers have attacked Kyiv again. There were several explosions in the Ukrainian capital. The wreckage of Russian "Shahed" drones fell on residential buildings in Dniprovskyy, Holosiyivskyy and Desnyanskyy districts. pic.twitter.com/u9KIsN9XjU