Atac masiv cu drone rusești la Kiev. O persoană a fost ucisă și două au fost rănite FOTO/VIDEO

Un atac cu drone efectuat de Rusia în timpul nopţii asupra regiunii Kiev a ucis o persoană, a rănit cel puţin două şi a incendiat mai multe case, a anunţat miercuri, 26 februarie, Mîkola Kalaşnîk, guvernatorul regiunii care înconjoară capitala ucraineană, relatează Reuters.

Corpul unui civil a fost găsit într-o casă rezidenţială care a luat foc ca urmare a atacului, a precizat Kalaşnîk într-o postare pe Telegram.

Serviciul de urgenţă al Ucrainei a declarat că două persoane, născute în 2005 şi 1981, au fost rănite în atacul rusesc asupra districtului Bucea din regiunea Kiev şi primesc îngrijre medicală.

Serviciul de urgenţă a postat mai multe fotografii şi videoclipuri pe Telegram cu pompieri care se luptă cu flăcările noaptea în ceea ce păreau a fi clădiri rezidenţiale şi garaje.

Last night, Russian-Iranian Shahed kamikaze drones attacked Kyiv.

One of the Shaheds hit a townhouse. The house burned down within minutes.

The drone attack also caused fires in several neighborhoods of Kyiv.

Information about casualties is yet to be clarified. pic.twitter.com/rienQa3x2b