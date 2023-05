Al 12-lea „atac masiv” cu drone rusești asupra Kievului a fost respins. Serhi Popko, șeful administrației: „Toate țintele aeriene au fost distruse”

Administraţia militară a Kievului a afirmat joi că apărarea antiaeriană a capitalei a respins integral un nou atac „masiv” al dronelor ruseşti asupra oraşului, „al doisprezecelea” în luna mai, relatează AFP.

Rusia „a atacat din nou Kievul pe calea aerului”, a scris pe Telegram şeful administraţiei civile şi militare a Kievului, Serhi Popko, adăugând că alerta aeriană asupra oraşului a durat mai mult de trei ore.

Potrivit informaţiilor preliminare, în acest atac „masiv” au acţionat drone de tip Shahed, a spus el.

„Îngerii păzitori ai Ucrainei nu i-au dat nicio şansă agresorului. Toate ţintele aeriene zburând spre Kiev au fost distruse de apărarea noastră aeriană”, şi-a exprimat el mulţumirea.

An air-raid alert has been declared in the Kyiv region

The regional administration reports that "air defenses are operating in the region, on the approaches to Kyiv."

Ukrainian monitoring media report that combat drones have entered the airspace over Ukraine's region.

