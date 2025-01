Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Forțele pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei (SOS) au lovit rafinăria de petrol Riazan și centrala termică Riazan într-un atac cu drone în cursul nopții de vineri, 24 ianuarie, a declarat o sursă SBU pentru Kyiv Independent.

Atacul a fost confirmat ulterior de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Vestea vine în contextul în care Ministerul rus al Apărării a raportat interceptarea a 121 de drone ucrainene peste noapte, dintre care 37 în regiunea Briansk, 20 în regiunea Riazan și câte 17 în regiunile Kursk și Saratov.

Rafinăria, una dintre cele mai mari din Rusia, are o capacitate de 17 milioane de tone metrice de petrol pe an. Cel puțin trei depozite de petrol și un atelier au fost incendiate, potrivit sursei.

Declarația confirmă relatările anterioare de pe canalele rusești Telegram potrivit cărora rafinăria de petrol Riazan a luat foc în urma unui atac cu drone.

Russia suffered the most massive drone attack since the beginning of this year. In Ryazan, an oil refinery and a thermal power plant burned epically, and in Bryansk, a factory producing electronics for military equipment. pic.twitter.com/pt3MOUqIOF