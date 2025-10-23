Kievul, sub asaltul Rusiei pentru a doua noapte la rând. Dronele Kremlinului au avariat mai multe clădiri VIDEO/FOTO

Rusia a lansat noi atacuri cu drone împotriva capitalei ucrainene Kiev, pentru a doua noapte la rând, au declarat autorităţile locale în primele ore ale zilei de joi, anunţând că cel puţin şapte persoane au fost rănite şi mai multe clădiri sunt avariate.

În cursul serii, fusese emisă o alertă pentru a avertiza locuitorii capitalei cu privire la un posibil atac cu rachete în timpul nopţii.

Şeful administraţiei militare a capitalei ucrainene, Timur Tkacenko, a declarat că drone ruseşti au avariat mai multe locuinţe şi clădiri, printre care o grădiniţă.

„Şapte persoane au fost rănite în capitală după atacul inamic din această seară. Cinci dintre ele au fost spitalizate. Două primesc tratament ambulatoriu”, a anunţat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Potrivit primarului, în districtul Podilski au izbucnit incendii în trei clădiri rezidenţiale, au ars maşini în mai multe curţi, iar resturi au căzut lângă o sinagogă. În plus, unda de şoc a avariat ferestrele mai multor case, ale unei şcoli şi ale unei grădiniţe.

În districtul Obolon, unda de şoc provocată de doborârea unei drone a avariat ferestrele unei clădiri rezidenţiale.

Serviciul de Urgenţă al Statului a adăugat că, în cartierul Desnianski, o dronă rusă a lovit etajul 21 al unei clădiri rezidenţiale de 24 de etaje, fără a exploda însă.

Ads

La o altă adresă, o dronă a lovit o clădire în construcţie.

Şase persoane, dintre care doi copii, fuseseră ucise în atacurile lansate de Rusia cu o noapte înainte împotriva diferitelor regiuni ucrainene, inclusiv la Kiev.

Consequences of the overnight attacks in Kyiv: In the Podil district, drone debris damaged a synagogue building and the Domino business center Fires broke out in three residential buildings Cars caught fire in the courtyards of several apartment blocks In the Obolon and… pic.twitter.com/wDl31ppltE — Anastasia (@Nastushichek) October 23, 2025

Ads