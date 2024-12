Încă un depozit de petrol rusesc, în flăcări. Ucrainenii au lansat un atac cu zeci de drone VIDEO

Un atac cu dronă ucraineană a provocat un incendiu şi o scurgere la un depozit de petrol din regiunea Smolensk din vestul Rusiei, potrivit guvernatorului local, citat de Le Figaro.

„Astăzi (marţi, 31 decembrie - n.red), sistemele de apărare aeriană ale Ministerului rus al Apărării au respins un atac ucrainean cu drone în districtul Yarţevo”, la aproximativ 300 km de frontieră, a scris Vasili Anokhin pe reţeaua socială Telegram.

„Potrivit informaţiilor preliminare, epava uneia dintre drone a căzut în incinta unui depozit de petrol, provocând o scurgere de combustibil şi un incendiu”, a adăugat guvernatorul.

Overnight, Ukrainian attack drones successfully struck a large Russian fuel storage depot in Smolensk Oblast.

The facility is violently burning, as Russian forces struggle to get the fire under control. pic.twitter.com/7G7zlXOZFO