Cea mai adâncă lovitură a Ucrainei pe teritoriul rus. Kievul a atacat cu drone un depozit petrolier aflat la 1.500 km de graniță

Forțele armate ucrainene au dat miercuri, 28 august, cea mai adâncă lovitură pe teritoriul Rusiei de până acum, susține guvernatorul regiunii Kirov. Un depozit cu produse petroliere ar fi fost atacat cu drone care au provocat explozii și un incendiu lângă combinatul petrolier Zenit.

Ținta dronelor a fost un depozit cu produse petroliere aflat în orașul Kotelnich, fiind mai departe de granița cu Ucraina și față de Moscova. Acesta ar fi primul atac al forțelor ucrainene în regiune.

Primele informații au apărut pe canale Telegram și vizau un atac la o distanță de 1.200 sau 1.400 km de graniță, însă cotidianul The Kiev Independent a clarificat faptul că ținta lovită de armata ucraineană se află la 1.500 km distanță de granița cu Rusia.

Totuși, informațiile vin doar din partea oficialilor ruși, iar Kievul nu a comentat până acum incidentul.

Ukraine carries out drone attack in Russia’s Kirov Oblast for the first time, TG channel SHOT reports, saying the target was the Zenit oil depot in Kotelnich, 1.2K km from UA. Three drones in succession hit oil tanks at the depot, and at least 2 oil tanks are now on fire. pic.twitter.com/qGnuNIen3a